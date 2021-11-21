Создателю биткоина предложили дать Нобелевскую премию

Создателю биткоина Сатоши Накамото предложили вручить Нобелевскую премию по экономике за создание этой криптовалюты. С соответствующим предложением выступил соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон, сообщает CalcalistTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Накамото принес больше материального благополучия сотням тысяч людей, чем большинство ученых-экономистов.

Также Леон заявил, что криптовалюта является "инновацией доверия", а до ее появления люди были вынуждены пользоваться только централизованными учреждениями, в том числе банки и правительства.

"Когда вы вкладываете деньги в банк, он платит вам 0,1% годовых, но когда вы занимаете деньги у банка, вы платите ему 7,73%. Честно ли это? Еще хуже, когда банки разоряются, то правительства выручают их, а когда проблемы у правительства, они просто печатают деньги. 30% всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны за последние 18 месяцев", - продолжил глава Celsius Network.

Он отметил, что это выгодное отличие криптовалюты, которая может "переворачивать все с ног на голову".

"Мы доверяем коду, а не какому-то посреднику. В результате вы можете переводить огромные суммы денег почти мгновенно с невероятно низкими комиссиями, зная, что все пойдет по плану", - заключил Леон.