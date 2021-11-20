В Армении арестовали чиновников из-за крупных взяток

Сотрудники Фонда территориального развития Армении были задержаны за получение взяток в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе расследования выяснилось, что руководители отдела по реализации проектов фонда Айк Хачатрян и группы контроля Артур Заргарян договорились о том, что потребуют взятку от главы одной из компаний, победивших в тендере по строительству школы.

Заргарян по указанию Хачатряна встретился с главой компании и потребовал у него более 28 миллионов драмов (более 56 тысяч долларов) за "спонсорство", а также за отказ фиксировать недочеты при строительстве.

После подписания соглашения в сентябре 2021 года глава компании передал Хачатряну первые 5 тысяч долларов. 12 ноября при получении очередной части (4 тысяч долларов), Хачатрян и руководитель компании были задержаны. Обвинения предъявлены всем троим. Еще один человек имеет статус подозреваемого. Следствие продолжается.