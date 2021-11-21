Названа причина скорого исчезновения десятков европейских народностей
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Поскольку во французском политическом лексиконе не используется понятие "национальное меньшинство" или "национальность", языки малых народов исключены из общественной жизни страны и обречены на исчезновение, считает профессор Оклендского университета Стивен Мэй, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В беседе с "Лентой.ру" он пояснил, что до Французской революции 1789 года в стране было по меньшей мере восемь крупных языковых общностей. Сокрушившие монархический строй революционеры, тем не менее, выбрали в качестве "главного французского" северный вариант - язык королевского двора, а потому другие языки во Франции стали восприниматься как диалекты.

Теперь носителей этих языков становится все меньше - на них практически не говорили последние два столетия. "Это языки, находящиеся под угрозой исчезновения из-за политики "один язык - одно государство": язык, который выбрали как объединяющий страну, навязывали как язык для всех граждан. Остальные распространенные языки стали рассматривать как "отсталые", "провинциальные" - и в результате многие из тех, кто на них говорил, постепенно отказывались от родных наречий", - объяснил Мэй.

Эксперты неоднократно говорили, что навязывание политики "один язык - одно государство" во Франции может быть губительным для ее жителей.