Разведка США заявила о строительстве Китаем тайного военного объекта в ОАЭ

Разведывательное сообщество США заявило, что Китай тайно строил военный объект на территории порта недалеко от Абу-Даби. Об этом сообщает газета Tht Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Впервые информация о подозрительной активности около столицы ОАЭ поступила примерно год назад. Тогда данные посчитали не убедительными, однако спутниковые снимки, сделанные весной 2021 года, убедили американские власти, что Китай строит в порту какую-то военную установку.

Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти ОАЭ, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя государствами. Как рассказали собеседники издания, после серии встреч и визитов официальных лиц США строительство данного объекта было остановлено. По их мнению, правительство эмирата, заинтересованное в приобретении передовых американских истребителей и беспилотников, не знало о военном характере деятельности Китая.

Ближний Восток все чаще становится основной площадкой для американо-китайской конкуренции. К тому же, ОАЭ являются одним из ключевых партнеров для Соединенных Штатов в данном регионе. Однако в последнее время Китай укрепил свои экономические связи с ОАЭ и на данный момент является одним из его крупнейших торговых партнеров, а также крупнейшим потребителем нефти из региона Персидского залива. Все это делает вторжение Китая в страну еще более потенциально опасным для интересов США, отмечает издание. Кроме того, опасения по поводу зарождающегося сотрудничества в области безопасности между Пекином и Абу-Даби потенциально ставит под угрозу сделку по продаже 50 американских истребителей пятого поколения F-35, 18 беспилотных летательных аппаратов Reaper и других современных боеприпасов между США и ОАЭ.