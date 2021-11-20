В США обнаружили тело одного из самых разыскиваемых преступников

В американском штате Южная Каролина обнаружили мертвым одного из самых разыскиваемых преступников в стране - 70-летнего Фредерика Сесил Маклина. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судмедэксперты пришли к выводу, что мужчина скончался по естественным причинам четыре месяца назад. Тело Маклина нашли в доме после обращения в службу спасения его соседа.

Маклин по обвинению в совершении насилия был объявлен в розыск 16 лет назад в Сан-Диего. С середины 2000-х он находился в списке 15 самых разыскиваемых лиц Соединенных Штатов. Сейчас следователи ищут предполагаемых сообщников преступника.