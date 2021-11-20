В Волгограде произошла массовая драка подростков

Очевидцы сообщили о массовой драке подростков возле Ворошиловского торгового центра Волгограда. По словам свидетелей происшествия, 19 ноября несколько человек устроили битву "стенка на стенку", передает Day.Az со ссылкой на volgasib.ru.

В драке участвовали несколько юношей, но с ними была и девушка. На видео, снятом очевидцами, подруга "драчунов" держит их куртки в руках, пока парни "развлекаются".

По словам очевидцев, в результате драки никто не пострадал, хотя на видео видно, что некоторые участники потасовки били других ногами в область головы и по другим частям тела. Парни не остановились даже тогда, когда один из участников драки упал.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств конфликта между группой молодых людей, произошедшего 19 ноября в Ворошиловском районе. Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены участники конфликта, в настоящее время эти записи изучаются. Приняты меры к розыску очевидцев произошедшего. Сообщение по каналу "112" поступило в городскую полицию около 17.00 час. На место были направлены наряды патрульно-постовой службы городского батальона", - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.