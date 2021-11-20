«Роскосмос» показал лунное затмение

"Роскосмос" опубликовал видео и фото частичного лунного затмения, снятые из космоса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении госкорпорации отмечается, что частичное лунное затмение, наблюдавшееся 19 ноября, было самым продолжительным с XV века. Луна находилась в тени Земли 3 часа 28 минут. В 11:04 по бакинскому времени тенью планеты было скрыто 0,97 процента диска естественного спутника.

Представленные "Роскосмосом" материалы получены с борта Международной космической станции (МКС) и малым космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д". "Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют", - написала в Twitter госкорпорация.