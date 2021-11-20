Пентагон пообещал быстро нарастить военное присутствие США на Ближнем Востоке

США сохранят значительное военное присутствие в ближневосточном регионе и могут быстро нарастить его, если это потребуется.

Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава американского военного ведомства отметил, что в Вашингтоне рассчитывают прежде всего на дипломатию и рассматривают военную силу как средство поддержки.