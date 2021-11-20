https://news.day.az/world/1405952.html Пентагон пообещал быстро нарастить военное присутствие США на Ближнем Востоке
Пентагон пообещал быстро нарастить военное присутствие США на Ближнем Востоке
США сохранят значительное военное присутствие в ближневосточном регионе и могут быстро нарастить его, если это потребуется.
Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Глава американского военного ведомства отметил, что в Вашингтоне рассчитывают прежде всего на дипломатию и рассматривают военную силу как средство поддержки.
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