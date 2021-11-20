Хайнань запустил новый механизм по декларированию экспорта в электронной торговле

Южнокитайская провинция Хайнань впервые запустила механизм по декларированию грузов в области трансграничной электронной коммерции, предполагающий оперативную доставку товара от поставщика в КНР иностранному потребителю. Об этом сообщила администрация особой экономической зоны "Новый район "Цзяндун" (северная часть острова), где начала действовать более эффективная схема прохождения таможенных процедур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в официальном заявлении, опубликованном в социальной сети WeChat, речь идет об использовании деклараций, позволяющих при совершении электронной сделки оформлять экспорт товаров через зарубежный склад, то есть по принципу "бизнес потребителю" (B2C). "Это означает, что зона "Цзяндун" первой на территории Хайнаньского порта свободной торговли обеспечила контроль за поставками на внешние рынки по двум механизмам. Второй - B2B ("бизнес для бизнеса") - предполагает прямое межкорпоративное взаимодействие", - прокомментировали местные власти.

Ожидается, что благодаря торговым контактам с другими странами по модели B2C зарубежные потребители будут быстрее получать заказанные в Китае товары. Согласно официальным подсчетам, эффективность перевозок с учетом затраченного времени повысится более чем на 70%, а объем поставок увеличится более чем на 20%.

"Кроме того, снизятся издержки, повысится гарантия послепродажного обслуживания, в целом возрастет эффективность транспортировки в секторе розничных продаж, совершаемых при помощи электронной коммерции, - уточнило управление экономической зоны "Цзяндун". - Мы продолжим создавать благоприятные условия для свободной торговли и трансграничного перемещения капитала".

Предполагается, что благодаря подобным усилиям Хайнань сможет сформировать более надежные цепочки поставок при сотрудничестве со странами - участницами Всестороннего регионального экономического партнерства и государствами, присоединившимися ко Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.