Япония может разрешить продажу нефти из резервов для стабилизации цен

Власти Японии приступили к обсуждению конкретных мер по выпуску на рынок нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила в субботу газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Законодательство Японии предусматривает использование резервных запасов нефти в случае недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке или стихийного бедствия. Так правительство поступало после землетрясения и цунами 2011 года на северо-востоке Японии и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Однако в этот раз власти не планируют воспользоваться этой лазейкой и ищут другие более гибкие способы вывода запасов на рынок. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в 10 государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти. Они могут обеспечить потребности страны в течение 235 дней.

Японский премьер-министр Фумио Кисида фактически подтвердил факт обсуждения этого вопроса на правительственном уровне. "Мы сейчас рассматриваем, что можно сделать в координации с США и другими заинтересованными странами", - приводит его комментарий агентство Kyodo. Вместе с тем премьер не назвал конкретных сроков принятия решения о выпуске на рынок нефти из резервов.

Правительство Японии уже одобрило ряд мер, направленных на поддержку отрасли. В частности, если средний уровень цен на литр самого распространенного в Японии бензина марки "регулар" превысит 170 иен ($1,49), то власти будут выделять из бюджета субсидии поставщикам по пять иен на литр, чтобы те удерживали цены и не допускали их дальнейшего роста.