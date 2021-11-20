В Санкт-Петербурге иномарка влетела в пешеходов

Серьезное ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка в Санкт-Петербурге. По данным источника, пострадали пять человек, двое из них доставлены в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительной информации, автомобиль сбил группу пешеходов.

Один из них в результате аварии впал в кому. У него сломаны ребра и нога, а также диагностирован отек мозга. Состояние второго пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

В распоряжении издания Известия и РЕН-ТВ появилась запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент ДТП в Петербурге, где пострадали пять человек.