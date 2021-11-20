США показали новейший секретный беспилотник

Военно-воздушные силы США опубликовали видео с "секретным" перспективным разведывательным БПЛА RQ-180 White Bat. Об этом сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ролике, который опубликовал Центр передового опыта в области вооружения ВВС США, можно заметить новую разработку. Кадры с ней сопроводили фразой: "На смену дням воздушных шаров и бипланов пришли белые летучие мыши". В The Drive отметили, что пока неизвестно, когда официально представят беспилотник.

Журналисты издания предположили, что БПЛА имеет связь со стелс- бомбардировщиком В-21 Raider, особенность которого заключается в возможности управления роем дронов. Не исключается, что новый беспилотник будет работать в рамках системы B-21.