Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Москве предупреждение будет действовать с 10:00 субботы до 04:00 воскресенья, в области - с 09:00 субботы до 05:00 воскресенья.

Жителей не только Москвы, но и центра европейской России будет ждать мокрый снег, сильный ветер, большое количество осадков, гололедица и налипание снега на провода.

Как отметили в комплексе городского хозяйства столицы, все службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. По прогнозам, после субботы похолодание продолжится - в понедельник температура опустится до отрицательных значений, которые сохранятся и во вторник днем.