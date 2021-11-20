Литва построила военную базу на границе с Беларусью

Литовские военные создали новую военную базу около границы с Беларусью для размещения дополнительного контингента с целью усиления пограничной охраны. Об этом накануне сообщили Вооруженные силы Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что передовая оперативная база (forward operating base, FOB) была построена в промышленном районе в городе Друскининкай вблизи границ с Беларусью и Польшей.

"Командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, посетивший передовую оперативную базу в Друскининкай, ознакомился с операцией по охране государственной границы, наблюдал за совместными тренировками солдат со Службой общественной безопасности и полицейскими", - говорится в сообщении.