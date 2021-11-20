США продолжат оказывать поддержку Ираку в борьбе с "ИГ"

США продолжат оказывать поддержку властям Ирака, особенно в том, что касается их борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас, как и у иракского правительства, остается беспокойство относительно "ИГ". Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы у нас, как и у властей Ирака, была уверенность в том, что "ИГ" более не возродится. Наши усилия направлены главным образом на повышение боеспособности и на тренировку иракских сил безопасности", - указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте конференции.