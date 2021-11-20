Глава фармрегулятора Италии выступил за вакцинацию третьей дозой всего населения страны

Генеральный директор Итальянского агентства по лекарствам Никола Магрини считает целесообразным распространить на все население вакцинацию третьей дозой препаратов от коронавируса. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью газете La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что вакцины эффективны и безопасны. Мы располагаем достаточными запасами, при этом третья доза значительно укрепляет нашу защиту. Ответ - да, нам кажется целесообразным, чтобы в ближайшие месяцы вакцинация была постепенно распространена на всех", - сказал эксперт. В Италии сейчас рассматривают возможность сократить с шести до пяти месяцев интервал между первым полным циклом вакцинации и введением бустерной дозы.

В Италии осенью начали проводить ревакцинацию от коронавируса. По данным Минздрава, бустерную дозу получили более 3 млн человек. К ним пока относятся люди с серьезными проблемами со здоровьем и жители старше 60 лет. С 1 декабря третью дозу смогут получить все граждане в возрасте 40 лет и старше. Полностью иммунизированы в стране почти 85% населения старше 12 лет.