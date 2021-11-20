В России планируют произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19 в следующем году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в следующем году Россия сможет выйти на объем выпуска 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, Россия имеет запас сырья и уже поставляет вакцину на экспорт. В настоящее время в гражданский оборот введено более 100 млн комплектов препаратов, среди которых "Спутник V", "Спутник Лайт" и другие вакцины, зарегистрированные в стране.

Мантуров добавил, что до конца 2021 года всего в России будет произведено 300 млн доз.