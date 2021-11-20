В Китае объявлено синее предупреждение в связи с похолоданием

В субботу Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая объявил предупреждение "синего" уровня в связи с похолоданием в большинстве районов страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

Согласно прогнозу НМЦ, с 08:00 субботы по 08:00 вторника в некоторых районах на Северо-Западе и Юго-Востоке Китая ожидается понижение температуры на 6-10 градусов по Цельсию.

В некоторых районах температура воздуха понизится более чем на 14 градусов по Цельсию.

НМЦ рекомендовал людям утепляться, а также принять меры предосторожности от холода и ветра, местным дорожным и полицейским службам быть готовыми к гололеду на дорогах.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.