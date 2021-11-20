В США автомобилисты бросились подбирать деньги, выпавшие из инкассаторской машины

Двух человек арестовали после того, как они начали собирать наличные, разбросанные на шоссе в США. Об этом сообщает FOX 5, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации телеканала, около 9 часов утра по местному времени на межштатной автомагистрали открылись двери бронированного грузовика, после чего на трассу стали сыпаться деньги.

В результате люди бросились их собирать, однако такое рвение не осталось безнаказанным - полиция уже задержала мужчину и женщину. Правоохранители потребовали, чтобы остальные вернули деньги.

Сейчас инцидентом занимается Федеральное бюро расследований.