Последствия ужасного наводнения в Канаде

В Британской Колумбии из-за шторма объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Как сообщается, в результате шторма, который обрушился на провинцию, было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Одна женщина погибла в результате оползня, два человека пропали без вести. Власти не исключают, что жертв стихии может быть намного больше.

Тем временем сообщается, что стоимость восстановления может превысить 1 миллиард канадских долларов (790 миллионов долларов).

По данным радиовещательной корпорации, тысячи сельскохозяйственных животных погибли в результате наводнения.

Запасы на полках магазинов также иссякают, и чиновники посоветовали жителям экономить топливо.

Премьер Британской Колумбии Джон Хорган объявил о двухнедельном чрезвычайном положении.