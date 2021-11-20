Последствия ужасного наводнения в Канаде - ФОТО
В Британской Колумбии из-за шторма объявлено чрезвычайное положение.
Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.
Как сообщается, в результате шторма, который обрушился на провинцию, было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.
Одна женщина погибла в результате оползня, два человека пропали без вести. Власти не исключают, что жертв стихии может быть намного больше.
Тем временем сообщается, что стоимость восстановления может превысить 1 миллиард канадских долларов (790 миллионов долларов).
По данным радиовещательной корпорации, тысячи сельскохозяйственных животных погибли в результате наводнения.
Запасы на полках магазинов также иссякают, и чиновники посоветовали жителям экономить топливо.
Премьер Британской Колумбии Джон Хорган объявил о двухнедельном чрезвычайном положении.
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