Крупный пожар вспыхнул в историческом центре Парижа

В историческом центре Парижа начался крупный пожар. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Огонь вспыхнул на бульваре Капуцинок недалеко от площади Оперы. Издание Metro пишет, что пламя охватило несколько зданий.

Причины возгорания пока не установлены. Полиция призвала граждан избегать места пожара, чтобы не препятствовать проезду пожарных автомобилей, сообщает The Local.