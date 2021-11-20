Аэропорт острова Пальма приостановил работу

Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, приостановил работу. Об этом сообщил в субботу в Twitter оператор аэропортов Испании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, "аэропорт Пальмы не работает из-за скопления пепла". Это уже не первый раз, когда происходит аналогичная ситуация.

Остальные аэропорты Канарских островов функционируют в штатном режиме.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек.

В последнее время на острове Пальма вновь усилилась сейсмическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 5,1.