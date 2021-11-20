Иран задержал иностранное судно за контрабанду топлива

ВМС Ирана задержали в Персидском заливе иностранное судно, которое провозило контрабандой дизельное топливо. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в субботу, 20 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"После проверки были обнаружены более 150 тысяч литров контрабандного дизеля", - приводит телеканал слова представителя иранских военных.

По его словам, также задержаны 11 членов экипажа, их допросят. Однако он не стал говорить, какой стране принадлежало задержанное судно, и когда именно произошел этот инцидент.