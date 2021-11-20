Политики в ФРГ выступают против обязательной вакцинации от COVID-19 всех групп населения

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против введения обязательной вакцинации от коронавируса всех категорий населения. Такое мнение он высказал в субботу в эфире телеканала Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не будет", - заверил Маас, отвечая на вопрос о возможном введении обязательной иммунизации всех групп населения Германии. "Потому что мы не считаем это необходимым. Мы также считаем это трудным с конституционной точки зрения", - отметил и.о. главы МИД ФРГ. При этом он уточнил, что для определенных категорий населения прохождение вакцинации будет обязательным. "И я думаю, что это правильно", - подытожил Маас.

В свою очередь, эксперт по вопросам здравоохранения либеральной Свободной демократической партии Кристине Ашенберг-Дугнус также высказалась против обязательной иммунизации жителей Германии. "Введение общей принудительной вакцинации в качестве угрозы никому не поможет", - подчеркнула политик. Особенно те федеральные земли, в которых уровень заболеваемости коронавирусом достаточно высокий, должны, по ее мнению, сконцентрироваться на том, чтобы расширить предложения вакцинации и обеспечить контроль за соблюдением дополнительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.