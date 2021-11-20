В Роттердаме в ходе беспорядков задержали 50 человек
По меньшей мере 50 человек были задержаны, двое получили огнестрельные ранения в ходе протестов против коронавирусных ограничений в Роттердаме. Об этом сообщила в субботу голландская полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Специальное подразделение правоохранительных органов в настоящее время расследует, кем и при каких обстоятельствах использовалось огнестрельное оружие. Ранее сообщалось, что в ходе пятничных протестов полиции в нескольких случаях пришлось открывать огонь. Отмечается, что пострадавшие находятся в больнице.
Как отметили в правоохранительных органах, многие полицейские получили незначительные травмы, когда протестующие забрасывали их камнями и запускали в их сторону фейерверки. Несколько правоохранителей, получивших более тяжелые травмы, были госпитализированы.
На данный момент задержано более 50 человек. "Около половины из них - несовершеннолетние", - отметили в полиции.
Организованная в пятницу вечером демонстрация против коронавирусных ограничений в Роттердаме переросла в беспорядки, в которых приняли участие несколько сотен человек. Они бросали камни в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, были подожжены как минимум четыре полицейские машины. Недовольство у протестующих вызвали коронавирусные ограничения, введенные правительством из-за резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планы властей ввести так называемую систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.
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