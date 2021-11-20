Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткой

Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества.

Об этом парламентарий сообщил в субботу в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - написал Гродзкий.