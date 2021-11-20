Полиция использовала слезоточивый газ для разгона манифестантов в Париже

Стражи порядка использовали слезоточивый газ для разгона участников движения "Желтые жилеты", которые проводят в субботу акцию протеста, приуроченную к трехлетию возникновения движения. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стычка между полицейскими и демонстрантами произошла во второй половине дня в 13-м округе Парижа недалеко от площади Италии, где собрались от 1 до 2 тыс. сторонников движения.

Ранее сообщалось, что в ходе одной из акций "желтых жилетов" были задержаны два человека за оскорбление представителей власти.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняли в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.