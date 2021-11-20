В ЦАР по обвинению в военных преступлениях арестовали действующего министра

Министр животноводства и ветеринарии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Хасан Буба, который до 2018 года находился в рядах повстанцев, арестован и помещен в предварительное заключение решением Специального уголовного суда ЦАР. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебное постановление, оказавшееся в его распоряжении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хасан Буба обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, а также в бесчеловечном обращении, включая пытки", - говорится в судебных документах.

В свою очередь центральноафриканский новостной портал Corbeaunews передал, что министр был задержан в своем офисе 19 ноября. Он помещен в следственный изолятор на территории армейского лагеря в столице ЦАР Банги. Согласно постановлению суда, Хасан Буба будет находиться под арестом до 26 ноября, когда должны начаться судебные слушания по его делу.

По данным Corbeaunews, Специальный уголовный суд ЦАР не предупредил ни президента страны, ни главу правительства о решении задержать действующего министра.