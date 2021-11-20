Мощный взрыв прогремел в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, он возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрыв произошел в центральной части города в непосредственной близости от президентского дворца.

В свою очередь портал Garowe проинформировал, что ранения получили несколько человек, включая главу государственного телеканала. По данным портала, взрывное устройство было установлено в его машине.