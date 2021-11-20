Министра иностранных дел Сомали отправили в отставку

Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле в субботу отправил в отставку министра иностранных дел Мохамеда Абдирисака Мохамуда. Об этом сообщил сомалийский новостной портал "Гарове", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причины данного шага главы правительства не раскрываются. Мохамуд находился на посту главы МИД около года.

Премьер назначил новым министром иностранных дел Сомали Абдисайда Мусу Али, который до этого занимал должность советника президента страны по национальной безопасности.