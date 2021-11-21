Умер экс-посол Ирана в США и ухажер Элизабет Тейлор Ардешир Захеди

В Швейцарии скончался в возрасте 93 лет посол Ирана в США шахской эпохи Ардешир Захеди, покинувший Тегеран после прихода к власти аятоллы Хомейни в 1979 году. Об этом сообщает газета Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экс--дипломат любил говорить, что он руководил "золотым веком" американо-иранских отношений. В родном Иране после революции политик был приговорен к смертной казни и вынужден был эмигрировать в Швейцарию.

Светский колумнист Дорис Лилли, частая гостья на вечеринках Захеди, однажды описала его как "потрясающего обаятельного, умного, хорошо говорящего, искушенного, богатого, влиятельного и могущественного" человека, который "бессовестно флиртовал со всеми, кто имеет влияние в Вашингтоне".

Политик был доверенным советником и бывшим зятем последнего шаха Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, а также одним из самых влиятельных дипломатов в прозападном правительстве. В США, по слухам, у политика был роман с актрисой Элизабет Тейлор. Кроме того, он дружил с госсекретарем Генри Киссинджером и сенатором Барри Голдуотером и устраивал щедрые вечеринки.

Сам он говорил, что не против, чтобы его "называли плейбоем" и настаивал на том, что своими праздниками сочетал "дела и развлечения". По его словам, они помогали ему завоевать друзей и влияние.

Захеди был выходцем из политически активной семьи - его дед по материнской линии был спикером парламента, а его отец, генерал Фазлолла Захеди, помог организовать переворот 1953 года при поддержке ЦРУ и британской разведки.