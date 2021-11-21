Боится даже собственной тени: Никол Пашинян расставил "жучки" в госведомствах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, очевидно, начал бояться даже собственной тени: он не только тратит миллионы долларов, покупает программы безопасности за рубежом и прослушивает политических оппонентов, но и по его указанию государственные учреждения "напичканы жучками", каждый кабинет, каждое фойе. Об этом пишут армянские СМИ, передает Day.Az.

"В министерстве обороны недавно произошел довольно примечательный инцидент. Руководитель одного из органов при минобороны подверг допросу четырех сотрудников своего аппарата по распоряжению высшей инстанции. Он спрашивал сотрудников аппарата, почему на рабочем месте и в рабочее время они критиковали главу государства - Никола Пашиняна, называли его "сдавшим земли" и "капитулянтом".

Начальник по очереди "вызвал на ковер" сотрудников, в их числе женщину, и потребовал объяснений. Сотрудники-мужчины покаялись, пообещав больше не делать этого, только женщина ответила, что это ее конституционное право", - пишет армянская газета.