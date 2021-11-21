Россия и США проведут совместную миссию по изучению Венеры

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что России удалось договориться с американским агентством NASA о совместной миссии по изучению планеты Венеры. Об этом руководитель российской госкорпорации заявил в эфире "Соловьев LIVE", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Плюс мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере", - поделился Рогозин во время стрима на YouTube.

Как обратил внимание генеральный директор по космической деятельности Роскосмоса, Венера традиционно считалась "русской планетой". Объяснялось это тем, что на данную планету Солнечной системы садились лишь советские аппараты.

Россия намерена в ноябре 2029 года направить к Венере автоматическую станцию под названием "Венера-Д". Она будет состоять из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры.

Также ученые Московского авиационного института предложили отправить беспилотный вертолет в форме сферы на Венеру.