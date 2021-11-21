В тяжелом ДТП в Москве погиб известный автоблогер

Момент аварии на Кутузовском проспекте в Москве, в которой погиб известный автоблогер Саид Губденский, попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На видео, снятом камерами видеонаблюдения, показано шоссе с достаточно плотным потоком машин. Асфальт был влажным из-за прошедшего в столице дождя. Несколько автомобилей проезжают вперед, когда черный BMW на большой скорости их обгоняет.

Машина, управлял которой Губденский, перестраивается с одной полосы на другую и вылетает к автомобилям с встречным движением. Автоблогер хотел оттормозиться, но не смог, вылетев вперед.

Авария произошла на Кутузовском проспекте ранее в субботу, 20 ноября. BMW M4 Competition въехал в Mercedes и Volvo. По предварительным данным, причиной столкновения стали "игра в шашки" на дороге и превышение скорости.

Блогер погиб еще до приезда врачей, а второй пассажир машины - президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов - был госпитализирован в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.

Mercedes, в который въехал BMW, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011-м Forbes включал его в топ-30 главных IT-бизнесменов России, в 2016-м "Коммерсантъ" упомянул его в списке 100 российских интернет-миллионеров. О том, находился ли он в салоне в момент столкновения, неизвестно.