В ВОЗ предупредили о возможной гибели от коронавируса полумиллиона человек в Европе

До марта от коронавируса в Европе могут скончаться еще около 500 тысяч человек, если страны региона не ужесточат ограничительные меры. Об этом заявил в интервью британской вещательной корпорации BBC директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, на распространение инфекции влияют такие факторы, как зимний сезон, недостаточный уровень вакцинации и региональное преобладание более заразного "дельта"-штамма.

"COVID-19 снова стал причиной смертности номер один в нашем регионе", - сказал Клюге.

Обязательную вакцинацию, отметил он, следует рассматривать как "крайнее средство", но при этом было бы "очень своевременно" провести "правовые и общественные дебаты" по этому вопросу. Сейчас, подчеркнул представитель ВОЗ, есть другие средства борьбы с инфекцией, такие как COVID-пропуска, которые стоит воспринимать не как "ограничение свободы, а скорее инструмент для сохранения нашей индивидуальной свободы".