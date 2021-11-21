В Польше сообщили об уменьшении числа мигрантов на границе

Число мигрантов на польско-белорусской границе уменьшилось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на погранслужбу Польши, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В пятницу было зафиксировано 195 попыток пресечь границу, в четверг - 250, тогда как в среду 500 мигрантов пытались прорваться в Европу. Однако в Варшаве считают, что миграционный кризис еще далек от завершения.

"Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные - из десятков человек. Иностранцы были агрессивны - бросали камни, петарды и слезоточивый газ", - говорится в сообщении погранслужбы.