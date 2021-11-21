Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой

Власти Китая понизили уровень дипломатических отношений с Литвой до статуса поверенных в делах из-за открытия посольства Тайваня. Об этом сообщает телеканал CCTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Власти КНР рассматривают решение Литвы об открытии посольства Тайваня как нарушение территориальной целостности и вмешательство во внутренние дела Пекина.

"Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах", - заявили в МИД КНР.

Ранее Тайвань открыл де-факто посольство в Литве, что стало дипломатическим прорывом для острова. Отмечается, что против открытия тайваньского представительства выступал Пекин, который считает остров неотъемлемой частью КНР.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом принцип "одного Китая" подразумевает признание единого китайского государства - и согласно ему официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.