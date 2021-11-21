Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Николоямской улице у дома 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть автобуса.

Пострадавших при возгорании нет, с водителем сейчас беседуют полицейские. Причину пожара предстоит выяснить.