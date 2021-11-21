https://news.day.az/world/1406232.html Автобус загорелся в центре Москвы - ВИДЕО
Автобус загорелся в центре Москвы - ВИДЕО
Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Николоямской улице у дома 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть автобуса.
Пострадавших при возгорании нет, с водителем сейчас беседуют полицейские. Причину пожара предстоит выяснить.
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