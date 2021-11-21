Пальма остается без авиасообщения

Канарский остров Пальма снова приостановил авиасообщение из-за скопления пепла, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Неутихающий вулкан Кумбре-Вьеха вот уже на протяжении двух месяцев держит местное население в страхе. Все это время из его кратера происходит активный выброс лавы и пепла.

Извержение уже опустошило более 1 000 гектаров земли и заставило эвакуировать из своих домов около 7 000 человек.

Согласно подсчетам европейской спутниковой системы Copernicus, полностью разрушены более 2,5 тысяч зданий. Кроме того, лава уничтожила более 300 гектаров пахотных земель.

Премьер-министр Педро Санчес объявил, что Испания официально попросит Европейскую комиссию активировать Фонд солидарности для восстановления нанесенного острову ущерба.

В последнее время на острове Пальма вновь усилилась сейсмическая активность.

В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, только за последние сутки их насчитали около 40, но все они не превышают магнитуды 5,1.