Тегеран призвал Германию выполнять свои обязательства по защите дипобъектов

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде призвал правительство Германии взять на себя полную ответственность за обеспечение безопасности дипломатических центров Ирана в рамках Венской конвенции, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Хатибзаде осудил агрессивный шаг против офиса генерального консула Ирана в Гамбурге, попросив правительство Германии действовать в соответствии с его определенными обязанностями по обеспечению безопасности дипломатических центров и чувствовать ответственность за этот вопрос.

"Ожидается, что правительство Германии также тщательно изучит детали события и серьезно отнесется к выявлению лица, совершившего преступление, и примет меры, направленные на устойчивое и эффективное предотвращение таких агрессивных действий", - заключил Хатибзаде.