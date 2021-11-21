Вьетнам открывает границы для туристов

Вьетнам возобновляет международное авиасообщение для привлечения туристов. Пока местные власти открывают только несколько курортов, среди них остров Фукуок, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Путешественникам понадобится сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинская страховка. Проходить обязательный карантин туристам не нужно.

Динь Вьет Фыонг, заместитель директора VietJet Air:

"Мы надеемся, что открытие международных рейсов в аэропорт острова Фукуок положительно скажется на восстановлении туристического и авиационного секторов".

Пока страна открыта только для путешественников, купивших туры.

Однако, к июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.