Вьетнам открывает границы для туристов
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Вьетнам возобновляет международное авиасообщение для привлечения туристов. Пока местные власти открывают только несколько курортов, среди них остров Фукуок, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Путешественникам понадобится сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинская страховка. Проходить обязательный карантин туристам не нужно.

Динь Вьет Фыонг, заместитель директора VietJet Air:

"Мы надеемся, что открытие международных рейсов в аэропорт острова Фукуок положительно скажется на восстановлении туристического и авиационного секторов".

Пока страна открыта только для путешественников, купивших туры.

Однако, к июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.