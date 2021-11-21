Вьетнам открывает границы для туристов - ВИДЕО
Вьетнам возобновляет международное авиасообщение для привлечения туристов. Пока местные власти открывают только несколько курортов, среди них остров Фукуок, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Путешественникам понадобится сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинская страховка. Проходить обязательный карантин туристам не нужно.
Динь Вьет Фыонг, заместитель директора VietJet Air:
"Мы надеемся, что открытие международных рейсов в аэропорт острова Фукуок положительно скажется на восстановлении туристического и авиационного секторов".
Пока страна открыта только для путешественников, купивших туры.
Однако, к июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.
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