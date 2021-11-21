Многотысячные антиковидные протесты прокатились по Европе

Тысячи людей вышли на центральную площадь Амстердама, протестуя против антиковидных ограничений, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Возмущенные введением частичного локдауна собрались, несмотря на отмену акции организаторами из-за пятничных беспорядков в Роттердаме. В результате стычек с полицией там ранения получили 7 человек, не менее 20 были задержаны.

В Вене также прошла многотысячная демонстрация против введенного правительством всеобщего локдауна с понедельника и обязательной вакцинации с февраля будущего года.

По данным полиции, в акции приняли участие около 35 тысяч человек. Ситуация была накаленная, наблюдались стычки с полицией и задержания.

Около 3 тысяч протестующих собрались и в центре итальянской столицы Рима. У стен Большого цирка - ипподрома, где в древние времена римляне устраивали народные развлечения.

Недовольные как они считают "навязыванием" вакцинации выступали и против "зеленых паспортов", без которых не попадешь на рабочее место, в ресторан, кинотеатр, тренажерный зал или на самолет.

В соседней с Италией Хорватии также прошли акции протеста. На улицы столицы Загреба вышли тысячи возмущенных введением сертификатов о вакцинации, называя принятые правительством санитарные меры с начала пандемии ограничением свобод.