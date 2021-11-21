Многотысячные антиковидные протесты прокатились по Европе
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Тысячи людей вышли на центральную площадь Амстердама, протестуя против антиковидных ограничений, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Возмущенные введением частичного локдауна собрались, несмотря на отмену акции организаторами из-за пятничных беспорядков в Роттердаме. В результате стычек с полицией там ранения получили 7 человек, не менее 20 были задержаны.

 

В Вене также прошла многотысячная демонстрация против введенного правительством всеобщего локдауна с понедельника и обязательной вакцинации с февраля будущего года.

По данным полиции, в акции приняли участие около 35 тысяч человек. Ситуация была накаленная, наблюдались стычки с полицией и задержания.

 

Около 3 тысяч протестующих собрались и в центре итальянской столицы Рима. У стен Большого цирка - ипподрома, где в древние времена римляне устраивали народные развлечения.

Недовольные как они считают "навязыванием" вакцинации выступали и против "зеленых паспортов", без которых не попадешь на рабочее место, в ресторан, кинотеатр, тренажерный зал или на самолет.

В соседней с Италией Хорватии также прошли акции протеста. На улицы столицы Загреба вышли тысячи возмущенных введением сертификатов о вакцинации, называя принятые правительством санитарные меры с начала пандемии ограничением свобод.