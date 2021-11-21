Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Беларусь с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии в Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства энергетики Беларуси в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", - указано в заявлении.

Ранее на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) сообщалось, что поставки мощностью 415 МВт ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье.