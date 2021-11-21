В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. С такой версией выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ в разговоре с изданием Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и "сломали" дельта-штамм коронавируса.
Помимо этого, заболеваемость в Японии могла снизиться благодаря высоким показателям вакцинации и соблюдению мер по защите от инфекции.
Страна била рекорды суточной заболеваемости на протяжении трех месяцев: число заболевших достигало 26 тысяч. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200 случаев.
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