В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. С такой версией выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ в разговоре с изданием Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и "сломали" дельта-штамм коронавируса.

Помимо этого, заболеваемость в Японии могла снизиться благодаря высоким показателям вакцинации и соблюдению мер по защите от инфекции.

Страна била рекорды суточной заболеваемости на протяжении трех месяцев: число заболевших достигало 26 тысяч. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200 случаев.