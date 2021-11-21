Более 75 мигрантов утонули при попытке доплыть до Европы

У побережья Западной Ливии погибли более 75 нелегальных мигрантов, которые попытались уплыть в Европу, но утонули в Средиземном море, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает ливийский офис Международной организации по миграции (МОМ), еще 15 человек удалось спасти рыбакам - их доставили на берег, в Зувару.

Всего за этот год в Центральном Средиземноморье погибло более 1300 человек.

На данный момент Ливия считается одним из предпочтительных пунктов для отправки в Европу, поскольку страна не может справиться с последствиями хаоса после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.