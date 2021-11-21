https://news.day.az/world/1406292.html Один человек погиб в результате стрельбы в Иерусалиме
Один человек погиб в результате стрельбы в Иерусалиме
В результате стрельбы в Иерусалиме умер один человек.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова премьер-министра страны Нафтали Бенета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он заявил, что всего пострадали четверо, среди которых - двое полицейских. Кроме того, погиб 42-летний палестинец, который открыл огонь в Старом городе Иерусалима. Он был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что злоумышленник принадлежал к группировке ХАМАС.
Ранее сообщалось о том, что неизвестный мужчина напал на прохожих у Храмовой горы в Иерусалиме с ножом и пистолетом. В израильских СМИ данный инцидент назвали терактом.
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