Шесть женщин пострадали при обрушении новогодних украшений в Швейцарии

В Швейцарии, в городе городе Ибах, гигантский каркас в форме пятиугольника с украшениями обрушился на женщин, которые находились внизу. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает Luzerner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Под каркасом с праздничными украшениями находились прилавки и люди.

В результате происшествия двое из пострадавших получили тяжелые травмы, еще четыре - легкой степени тяжести. Всех пострадавших женщин увезли в местные медицинские учреждения.

Из торгового центра вывели всех покупателей. На месте происшествия работали швейцарские экстренные службы. Обстоятельства случившегося уточняются, пишет издание Luzerner Zeitung.