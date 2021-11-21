В Нидерландском зоопарке зафиксирована вспышка коронавируса

В Роттердаме в зоопарке Diergaarde Blijdorp пять львов и семь горилл заболели COVID-19. Об этом в субботу, 20 ноября, говорится в сообщении на сайте зоопарка, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Гориллы и львы в зоопарке заражены коронавирусом. Животные были проверены, когда у них появились симптомы, похожие на грипп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животные были безжизненными, имели легкий кашель, отсутствовал аппетит. Также у некоторых горилл были зафиксированы проблемы с желудком.

Неизвестно, каким образом животные заразились коронавирусом, поскольку с посетителями они напрямую не контактируют. Есть предположение, что источником ковида мог стать работник зоопарка, который сам был болен, однако не имел симптомов.

В то же время в зоопарке сообщили, что серьезных рисков для здоровья животных нет, поскольку течение болезни у них нетяжелое.

"Сейчас мы даем животным возможность много отдыхать. Смотрители и ветеринар внимательно следят за гориллами и львами. При необходимости они получат лекарства. Это первый случай заражения животных коронавирусом в этом зоопарке с начала пандемии", - отметили представители зверинца.