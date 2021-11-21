Глава BioNTech считает, что ревакцинацию нужно будет проходить ежегодно

Генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин полагает, что проходить повторную вакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что она будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе", - сказал Шахин.

Он пояснил, что защитный эффект от прививки начинает падать с четвертого месяца после принятия препарата, "а с шестого месяца снижается значительно", но тем не менее защищает от тяжелого течения болезни.

"Если привитые заболевают COVID-19, то в большинстве случаев в легкой или умеренной степени. Недавно опубликованные данные нашего исследования показывают, что защита держится на очень высоком уровне на протяжении до 9 месяцев, так что у вакцинированных заболевание редко протекает в тяжелой форме, и их редко госпитализируют", - подчеркнул он, добавляя, что с коронавирусом попадают в больницы, в основном, пожилые люди или пациенты с предзаболеваниями.