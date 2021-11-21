Задержанные в Ливии турецкие граждане вернулись на родину

- спустя два года

В Турцию возвращены 7 турецких граждан, задержанных почти два года назад на востоке Ливии по необоснованным обвинениям, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Освобождения граждан долгое время добивались МИД и Национальная разведывательная организация Турции при сотрудничестве со спецслужбами Катара.

Илькер Саглык, Доган Кысса, Нуреттин Чалык, Халил Гезель, Ахмет Сельви, Хидайет Япрак и Абдул Самет Акчай - в основном сотрудники ресторанного бизнеса.

Президент Эрдоган поздравил спецслужбы и дипломатов за успешную работу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично провел телефонный разговор с вернувшимися на родину гражданами.

Освобожденные граждане поблагодарили главу государства за внимание к данному процессу.

Президент Эрдоган поздравил и выразил признательность лицам, внесшим вклад в освобождение и возвращение граждан в свои дома.